2024-06-29 23:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد الراصد الجوي علي الزيادي، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، عودة الأجواء المعتدلة خلال الأيام المقبلة وتكون الحرارة دون المعدل السنوي.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق سوف يتعرض ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم إلى تقدم كتلة هوائية مصاحبة بنشاط رياح شمالية جافة تسبب هبوطا كبيرا وملحوظا بدرجات الحرارة بفارق أربع درجات نزول ويحصل تدني في أغلب محافظات البلاد".

وبين انه "وفق المتوقع ستكون الحرارة ما بين (43-46) مئوية في وسط وجنوبي العراق وأقل شمالي البلاد وتعتبر هذه المعدلات دون المعدل السنوي"، مشيرا الى انه "من المتوقع ايضا ان تستمر الأجواء صيفية اعتيادية لبضعة أيام وقد يحصل ارتفاعا مؤقتاً يوم الجمعة القادمة وتلامس الحرارة (48) مئوية ويعقبها استمرار تذبذب الأجواء ومعدلات مقاربة عند (47) مئوية إلى دون ذلك".

وختم الزيادي قوله انه "بخصوص أجواء اليومين القادمين تستمر حرارة مقاربة، وترتفع مؤقتاً الاثنين عند (46) مئوية، ثم تكون الأجواء المعتدلة والحرارة دون المعدل السنوي".



