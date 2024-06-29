راوة "آمنة تماما" منذ 2018.. ليس هناك سوى العبوات القديمة قيد الازالة

2024-06-29 23:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد قائممقام قضاء راوة بمحافظة الأنبار خالد وليد، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، أن الوضع الأمني مستقر في القضاء ولم يحدث أي خرق منذ عام 2018.

وقال وليد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الخروقات الأمنية تحصل في منطقة الجزيرة والصحراء وهي بعيدة عن مركز قضاء راوة".

وأضاف أن "بطاقة الدخول الأمنية إلى راوة تم إلغائها، والآن باستطاعة أي مواطن من جميع المحافظات أو مناطق الأنبار يدخل إلى القضاء، دون وجود مضايقات أو تأخيرات في السيطرات".

وأشار إلى أن "هناك مشكلة واحدة في راوة وهي وجود ألغام ومقذوفات لم تنفجر بسبب الكم الكبير من تلك المتفجرات التي زرعها تنظيم داعش داخل القضاء، وهناك منظمة مختصة تقوم بمهمة تفكيك العبوات".

ومؤخرا اعلنت قائممقامية راوة، غربي الانبار، البدء باعادة احياء مشروع طريق "راوة-نينوى" والمتوقف منذ 2014 بسبب دخول تنظيم داعش، حيث سيجعل هذا الطريق محافظة نينوى وكذلك اقليم كردستان اقرب بكثير لمناطق غرب الانبار.