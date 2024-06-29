استئناف مباراة ألمانيا والدنمارك في بطولة أمم أوروبا

2024-06-29 23:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استأنفت مباراة ألمانيا والدنمارك في بطولة أمم أوروبا، قبل قليل، بعد ايقافها بسبب الرعد والبرق وغزارة الامطار.

ويواجه منتخب ألمانيا نظيره الدنمارك على ملعب سيجنال إيدونا بارك، حالياً، في ثمن نهائي اليورو.

وقرر مايكل أوليفر حكم مباراة ألمانيا والدنمارك إيقاف اللقاء الجاري الآن، في الدقيقة 35 بسبب صواعق البرق التي بدأت في ضرب الملعب مع هطول الأمطار بغزارة.

وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بيانا رسميا بشأنها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس:"بسبب الظروف الجوية السيئة (العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة) في دورتموند، تقرر تعليق مباراة دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا 2024 بين ألمانيا والدنمارك".

تابع البيان:"ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن استئناف المباراة في الوقت المناسب".

يذكر أن الفائز من مباراة اليوم سيواجه في ربع النهائي، الفائز من مباراة إسبانيا وجورجيا في ربع النهائي.

وشهدت أول مباريات ثمن نهائي المسابقة خروج منتخب إيطاليا منافسات كأس أمم أوروبا، يورو 2024، من دور ثمن النهائي، إثر خسارته بهدفين نظيفين، في مباراة أقيمت على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

وتأهلت سويسرا إلى ربع نهائي يورو 2024، فيما من المنتظر أن تلتقي الفائز بين إنجلترا وسلوفاكيا.