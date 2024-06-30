أمم أوروبا.. ألمانيا تعبر العقبة الدنماركية صوب ربع النهائي

2024-06-30 00:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهلت ألمانيا إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" بعد فوزها على الدنمارك، بهدفين دون مقابل اليوم السبت، في ثاني مباريات دور الـ16.

جاء هدفا ألمانيا عن طريق كـاي هافيرتز من ضربة جزاء في الدقيقة 53، وجمال موسيالا في الدقيقة 68.

وشهدت المباراة توقفًا بشكل مؤقت عند الدقيقة 35؛ بسبب عاصفة رعدية قوية تخللها هطول الأمطار والبرد بشكل غزير.

وفي وقت سابق اليوم، تأهلت سويسرا بسهولة إلى دور الثمانية بعد فوزها السهل على إيطاليا، حامل اللقب، بهدفين دون مقابل في أولى مباريات دور الـ16.