"ميمي" يتوجه إلى الدوحة للعلاج والشرطة ينفي "شائعات" انتقاله للدوري القطري

2024-06-30 00:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن نادي الشرطة الرياضي يوم السبت، توجه نجمه الكروي مهند علي (ميمي) إلى قطر لغرض العلاج من إصابة لحقته اثناء احدى مباريات دوري نجوم العراق، نافيا وجود مفاوضات لانتقاله إلى الدوري القطري.

وذكر النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "تعرَّض لاعب فريقنا الكرويّ مهند علي (ميمي) لإصابةٍ في مباراتنا الأخيرة أمام فريق نفط البصرة ضمن منافسات الدوري، ما استدعى ذهابه في رحلة علاجية إلى قطر".

واشار البيان الى ان ميمي "سيخضع لفحوصات طبية مكثفة على مدى اليومين المقبلين لتحديد مدى خطورة الإصابة والخطوات العلاجية اللازمة، ومن المتوقع أن يعود اللاعب إلى العراق بعد انتهاء فترة الفحوصات الأسبوع المقبل".

ولفت البيان إلى أن "بعض الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن (ميمي) سيتوجه إلى قطر لغرض التعاقد مع أحد الأندية القطرية، ونودُّ أن نؤكدَ للجميع أن هذه الأنباء عاريةٌ عن الصحة تمامًا، وندعو وسائلَ الإعلام والجمهور إلى التوخي والحذر في نقل المعلومات، والتأكد من مصادرها".