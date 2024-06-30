ألمانيا تهزم الدنمارك بهدفين نظيفين وتبلغ ربع نهائي اليورو

2024-06-30 00:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحجزت ألمانيا، بطاقة العبور إلى ربع نهائي يورو 2024، بعد فوزها 2-0 على الدنمارك، مساء السبت، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.وسجل ثنائية ألمانيا، كاي هافيرتز وجمال موسيالا في الدقيقتين 53 و68.وينتظر المنتخب الألماني في دور الثمانية، الفائز من مباراة إسبانيا وجورجيا.