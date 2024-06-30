ألمانيا تهزم الدنمارك بهدفين نظيفين وتبلغ ربع نهائي اليورو
2024-06-30 00:54:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
حجزت ألمانيا، بطاقة العبور إلى ربع نهائي يورو 2024، بعد فوزها 2-0 على الدنمارك، مساء السبت، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.
وسجل ثنائية ألمانيا، كاي هافيرتز وجمال موسيالا في الدقيقتين 53 و68.
وينتظر المنتخب الألماني في دور الثمانية، الفائز من مباراة إسبانيا وجورجيا.
حجزت ألمانيا، بطاقة العبور إلى ربع نهائي يورو 2024، بعد فوزها 2-0 على الدنمارك، مساء السبت، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.
وسجل ثنائية ألمانيا، كاي هافيرتز وجمال موسيالا في الدقيقتين 53 و68.
وينتظر المنتخب الألماني في دور الثمانية، الفائز من مباراة إسبانيا وجورجيا.