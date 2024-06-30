الأرجنتين تصعق بيرو وتحقق العلامة الكاملة وميسي على الدكة

2024-06-30 08:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز منتخب الأرجنتين على منتخب بيرو بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار منافسات الجولة الأخيرة في المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا 2024، على أرضية ستاد صن لايف.

وتواجد النجم ليونيل ميسي على مقاعد بدلاء منتخب الأرجنتين بعد ضمان التأهل لربع النهائي من الجولة الماضية.

وسجل لأوتار مارتينيز هدفي الأرجنتين في الدقيقتين 47 و86، ليتربع على صدارة هدافي البطولة برصيد ثلاثة أهداف، فيما أضاع باريديس ركلة جزاء للأرجنتين في الدقيقة 72.

وبهذا الفوز، تصدر منتخب الأرجنتين مجموعته، بعد ضمان تأهله إلى ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد أن تصدر المجموعة الأولى.

وسيواجه منتخب الأرجنتين في الدور ربع النهائي، صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثانية والتي تضم المكسيك وفنزويلا وجامايكا والإكوادور.