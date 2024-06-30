تظاهرة ليلية وأخرى صباحية في بغداد

2024-06-30 08:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من المفسوخة عقودهم والمتغيبين والهاربين من وزارة الداخلية، ضمن ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد مطالبين بالعودة الى الخدمة مرة أخرى.

ورفع المتظاهرون لافتة تحمل مطالبة الى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بإطلاق مباشرة المغيبين من الشرطة الاتحادية من خلال منحهم التخصيص المالي.

وعلى صعيد آخر تظاهر مجموعة من الشباب ليل السبت على الاحد من خلال حرق اطارات ضمن منطقة الزعفرانية في بغداد محتجين على انقطاع التيار الكهرباء، وفقا لما نقله مراسل وكالة شفق نيوز.