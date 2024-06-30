بغداد تستيقظ على جثة منتفخة وانتحار طالبة

2024-06-30 09:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استيقظت العاصمة بغداد، صباح الأحد، على عثور الأجهزة الأمنية العراقية على جثة منتفخة، وحالة انتحار لفتاة.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "طالبة تعمل (بجم نسائي) تولد 2004 أقدمت على الانتحار بأسلوب الشنق ضمن منطقة حي السلام جنوب العاصمة، من دون معرفة الأسباب".

وأضاف المصدر، أن "معلومات وردت بوجود رائحة كريهة تخرج من أحد الدور السكنية ضمن منطقة التراث في جانب الكرخ، وبعد التوجه الى المكان عثر على جثة تعود لامرأة تولد 1978 متوفية منذ أيام داخل الدار".

وأوضح المصدر، أن "الجثة بدت عليها آثار انتفاخ، وجرى رفعها ونقلها إلى دائرة الطب العدلي للكشف عن أسباب الوفاة، ومعرفة ما إذا كانت بفعل فاعل أو طبيعية".