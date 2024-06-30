2024-06-30 09:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، أن مشروع مدينة علي الوردي السكنية في ناحية النهروان ببغداد يتضمن 4 فقرات بينها مشاريع طرق، فيما أشارت إلى أن الهدف من المشاريع جعل المدينة جاذبة للسكان. وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، إن مشروع طريق مدينة علي الوردي في ناحية النهروان يتضمن مدينة سكنية وطريقا حوليا حول المدينة بطول 36 كيلومترا، وطريقا آخر يربط الطريق الحولي بطريق بغداد الكوت، وإنشاء جسر على نهر ديالى مع تهيئة لتقاطعات موجودة ما بين الطريق الرابط والحولي، مبينا، أن الطريق المؤدي لمدينة علي الوردي سيرتبط بالطريق الحلقي لجعل المدينة جاذبة للسكن. وأضاف، أن الوزارة شرعت بتنفيذ الطريق المؤدي إلى مدينة علي الوردي وستشهد الفترة المقبلة استقطاب الشركات المنفذة. وأطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء الماضي، الأعمال التنفيذية في الطريق المؤدي إلى مدينة علي الوردي في ناحية النهروان جنوب شرق بغداد، مؤكدا أن المدينة ستكون أضخم مدينة سكنية في تاريخ الدولة العراقية.