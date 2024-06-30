2024-06-30 10:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، أن ثورة العشرين صفحة مشرقة بتاريخ العراق قامت بثنائية المرجعية الدينية والعشائر العراقية.

وقال الحكيم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "قرن وأربعة أعوام وما زالت ثورة العشرين الخالدة، تمثل لدى أبناء الشعب العراقي من شماله وجنوبه، شرقه وغربه، محطة فخر واعتزاز وشموخ وإباء".

وأضاف ان "تلك الملحمة الوطنية العراقية الأصيلة التي أسست لبناء دولة حديثة، بعيداً عن أي أجندة أجنبية وخارجية"، مؤكدا انها "صفحة مشرقة قامت بثنائية المرجعية الدينية والعشائر العراقية الأصيلة".

وتابع الحكيم أنه "في ذكراها العطرة نحث على تخليدها وتخليد أبطالها الذين استرخصوا الأرواح في سبيل استقلال العراق ووحدته وسيادته الوطنية".