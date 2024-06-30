اعتقال نساء يمارسن "البغاء والسمسرة" وعشرات الأجانب في بغداد

2024-06-30 10:18:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر الشرطة العراقية، يوم الأحد، بإلقاء القبض على نساء يمارسن "البغاء والسمسرة" وعشرات الأجانب المخالفين لشروط الإقامة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة بإمرة آمر فوج طوارئ الرصافة السابع شرعت بواجب مشترك مع الفوج التكتيكي ومفارز النجدة في قاطع بغداد الجديدة مع مركز شرطة المثنى ضمن منطقة "زيونة" من أجل اعتقال المطلوبين والمخالفين لشروط الإقامة.

وأضاف المصدر، أن حصيلة الواجب كانت القاء القبض 31 أجنبيا واجنبية مخالفا ومخالفة لشروط الإقامة من جنسيات باكستانية، وسورية، و كينية، وغانية، و أوغندية، وفلسطينية.

وتابع المصدر، بالقول إن هناك ثلاث نساء عراقيات الجنسية من ضمن الذين تم إلقاء القبض عليهم يمارسن ( البغاء والسمسرة )، مشيرا إلى تم تسليم الجميع الى مركز شرطة المثنى في بغداد.