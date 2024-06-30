2024-06-30 10:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، القبض على 16 متهماً بقضايا مختلفة وضبط أسلحة متنوعة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها المشتركة القت القبض على (16) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة"، مبينة ان "بينهم منتحل صفة رسمية، ومطلوبين قضائياً بالجرائم (الجنائية، ترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيازة أسلحة غير مرخصة)".

وأضافت انه "تم ضبط (8) مسدسات وبندقيتان اثنتان وعدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية وكمية من المواد المخدرة وأجهزة تعاطيها بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية في جانبي الكرخ والرصافة".







