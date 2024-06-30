العملة الصعبة تستقر في أسواق بغداد وأربيل

2024-06-30 10:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 147250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت أمس السبت.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة والأسواق المحلية في بغداد استقرت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 146250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقراراً أيضاً في محال الصرافة، إذ بلغ سعر البيع 147200 دينار، وسعر الشراء 147100 دينار لكل 100 دولار.