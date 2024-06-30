التخطيط تعلن إبرام خمسة عقود لتنفيذ مشاريع خدمية في محافظتين

2024-06-30 10:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن إبرام (5) عقود، لتنفيذ خمسة مشاريع خدمية في مُحافظتي نينوى وديالى.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الصندوق الاجتماعي للتنمية وقّع خلال شهر حزيران الحالي حُزمة من العقود الجديدة، لعدد من المشاريع الخدمية ،ضمن خطته للعام الحالي 2024 في مُحافظتي نينوى وديالى".

وأضاف أن "المشاريع الخدمية لمُحافظة ديالى تضمنت إنشاء مدرسة سعة (6) صفوف في قرية مرجانة، مع إنشاء مركز صحي في قرية الرحاملة".

وتابع أن "العقود تضمنت أيضا مشروع تأهيل شبكة الكهرباء في قرى (الهاشمية الصغيرة ، ألبو خليل ، المحبوبية ، أبو خميس والحمايل الأولى)".

وأشار البيان إلى أن "مشاريع محافظة نينوى شملت إنشاء طرق في قرى (خورسيباط ، طوبزاوه، شريخان السفلى، عمر قابجي، السفينة، بجوانيا عليا، اجحلة، القابوسية، زيروان، همدان، شيبيل قاسم والهلال)".