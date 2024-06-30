استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس العراق للأسبوع الحالي

2024-06-30 10:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار انخفاض درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد الاثنين سيكون صحواً وحاراً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق".

وأضاف أن "طقس يوم الثلاثاء، سيكون صحواً مع تصاعد غبار، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، وبضع درجات في المنطقة الوسطى".

وأشار إلى أن "يوم الأربعاء المقبل، سيكون الطقس صحواً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".

ولفت إلى أن "طقس يوم الخميس المقبل، سيكون صحواً وحاراً، ودرجات الحرارة على العموم ترتفع قليلاً".