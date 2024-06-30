اليوم.. منتخبنا الشبابي يختتم مباريات مجموعته في بطولة الديار العربية بلقاء لبنان

2024-06-30 10:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

يلتقي منتخبنا الشبابي في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم الأحد، نظيره اللبناني على أديم ملعبِ (نادي عكاظ) في مدينةِ الطائف السعودية في اختتام مبارياتِ مجموعته في بُطولةِ الديار العربية/ غرب آسيا لمنتخباتِ الشباب دون 19 عاماً.

وأنهى منتخبنا استعداداته لمواجهة اليوم، ساعياً لتحقيق فوز أول في البطولة الإقليمية مع وفرة تهديفية كبيرة لخطف بطاقة التأهل إلى الدور النصف النهائي من المنافسة.

وشدد الملاك الفني على ضرورةِ تطبيق الواجبات المنوطة باللاعبين والالتزام بالتعليمات بحذافيرها بغية تحقيق الاستفادة القصوى في المباراة.

ويمتلك منتخبنا الشبابيّ نقطتين من تعادلين أمام الأردن وألبانيا.