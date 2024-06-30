اليوم.. إنكلترا بمواجهة سلوفاكيا وقمة مرتقبة تجمع إسبانيا وجورجيا في اليورو

2024-06-30 10:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تُستكمل اليوم الأحد منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أوروبا "يورو2024"، التي تحتضنها ألمانيا هذه الأيام بمواجهتين، لا تقبلان أنصاف الحلول.

فعلى ملعب "فيلتينيس أرينا" تحضر القمة التي تجمع منتخب إنكلترا بنظيره السلوفاكي ، ويأمل المدرب غاريث ساوثغيت أن يستفيد الأسـود الثلاثة من وقوعهم في جانب يضم منتخبات متوسطة، بينما وقعت المنتخبات القوية مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال في الجانب الآخر.

وعلى ملعب "راين اينرجي" يواجه منتخب إسبانيا الساعي لاستكمال مشواره المميز في مواجهة جورجيا الذي يتسلح بعنصر المفاجأة.

وتخوض إسبانيا مواجهة جورجيا بمعنويات متناقضة، لكونها الفريق الوحيد الذي حصد تسع نقاط كاملة من دون أن تهتز شباكها في دور المجموعات.