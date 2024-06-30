سان جيرمان يتحرك نحو نجم إنجليزي لتعويض مبابي

2024-06-30 10:30:02 - المصدر: واع

متابعة – واعيتحرك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في اتجاهات عديدة سعيا لتعويض رحيل نجمه وهدافه التاريخي كيليان مبابي.وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن "بي إس جي" أضاف أنتوني جوردون نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الشاب لقائمة خياراته لتعويض مبابي الذي انتقل إلى ريال مدريد الإسباني.وأضافت الصحيفة أن النادي الباريسي يدخل في منافسة قوية مع أندية أخرى أبرزها ليفربول للفوز بصفقة جوردون.ولفتت إلى أن العملاق الباريسي وجه أنظاره نحو نجم نيوكاسل يونايتد بعدما تعقدت مهمته في التعاقد مع (خفيتشا كفاراتسخيليا) نجم نابولي الإيطالي ومنتخب جورجيا.وكان نادي نابولي الإيطالي أعلن قبل أيام قليلة أنه لا ينوي إطلاقا الاستغناء عن كفاراتسخيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.