2024-06-30 10:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة في جدول لها، إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 5.396 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 632 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.028 ملايين برميل يوميا”. […]

ظهرت المقالة صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ترتفع خلال الأسبوع أولاً على ايشان.