2024-06-30 10:30:07 - المصدر: منصة إيشان

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن سكان قطاع غزة “فقدوا كل مقومات الحياة”، مطالبة بفتح المعابر وإدخال ما يكفي من المساعدات الغذائية إلى القطاع. وأضافت الوكالة أن الناس “في غزة بحاجة إلى كل شيء وهم يعيشون أوقاتا يائسة للغاية والرد الوحيد على ذلك هو تقديم المزيد من المساعدات”. كما نشرت “الأونروا” تغريدة على […]

ظهرت المقالة “الأونروا”: سكان غزة يعيشون قرب جبال القمامة والصرف الصحي أولاً على ايشان.