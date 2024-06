عبوة ناسفة تستهدف منزل مختار جنوب الناصرية وتحرق سيارته

2024-06-30 10:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أفاد شهود عيان في ناحية الطار بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بتعرض منزل أحد المخاتير إلى استهداف بعبوة ناسفة. ووفقاً للشهود الذين تحدثوا لشبكة اخبار الناصرية فقد تسبب الانفجار في إلحاق أضرار مادية بالمنزل واحتراق سيارة المختار بالكامل، دون وقوع إصابات بشرية. ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن...

