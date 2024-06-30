التربية تفتح باب النقل والتكليف الى الجهاز التنفيذي لمحو الأمية

2024-06-30 11:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، عن فتح باب النقل والتكليف لموظفيها الى مقر الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنها "فتحت باب النقل والتكليف الى مقر الجهاز التنفيذي لمحو الأمية أمام الراغبين من موظفي المديريات العامة التابعة للديوان الوزاري والمديريات العامة للتربية واقسامها في بغداد حصرا".

وأضافت ان "اخر موعد للتقديم هو الأول من شهر آب المقبل".

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