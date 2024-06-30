مركز استراتيجي: العراق بالمرتبة 11 بين الدول الأكثر تضررا من الإرهاب

2024-06-30 11:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، ان العراق احتل المرتبة الثانية بعد سوريا في الدول الأكثر تضررا من الإرهاب حسب مؤشر الإرهاب العالمي .

وقال رئيس المركز فاضل الغراوي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "سوريا، احتلت المركز الأول عربيا والخامس عالمياً ضمن الدول الأكثر تضررا من الإرهاب حول العالم بـ7.890 نقطة، تلاها العراق في المرتبة الثانية عربيا والـ 11 عالميا بـ 7.078 نقطة، فيما جاءت بعده بوركينا وباكستان".

وأضاف ان "ان ضحايا الإرهاب من الشهداء والجرحى منذ عام 2016 لغاية الان بلغ حوالي 600 الف شخص مدني وعسكري"، مبينا ان "العراق بدأ يتعافى من اثار الإرهاب اذا انخفضت العمليات والخروقات الإرهابية بنسبة 90% في عام 2024 مقارنة بعام 2015".

ودعا الغراوي "الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة الى اطلاق عملية نوعية عسكرية لملاحقة فلول عصابات تنظيم داعش والقضاء عليها وإعلان العراق دولة خالية من الإرهاب وتكثيف الجهود مع الدول في اطار مكافحة الإرهاب واعتماد يوم 6/10 من كل عام يوما وطنيا لمكافحة الإرهاب استذكارا منه لتخليد شهداء الإرهاب".