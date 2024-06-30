البارتي عن اتهامه بتزوير الانتخابات المقبلة: غير ممكن لسببين

2024-06-30 11:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-أربيل

رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، على الاتهامات التي توجه لحزبه بشأن تزوير الانتخابات المقبلة لبرلمان إقليم كردستان، فيما اعتبر هذه الاتهامات بأنها "رد استباقي" على فوز حزبه "المؤكد" في الانتخابات المقبلة.

وقال سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه الاتهامات باطلة وغير منطقية لجملة أسباب، فالانتخابات تشرف عليها المفوضية العراقية، وليس لنا أي تأثير على تلك المفوضية".

وأضاف أن "مفوضية الانتخابات اعتمدت على البطاقة البايومترية، وهذه البطاقة تعتمد على معلومات مشددة للناخب، بالتالي فأن اتهمات ومخاوف التزوير غير حقيقية، وهي اتهامات هدفها الضغط على المفوضية فقط، وهم يدركون بأن الديمقراطي سيحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات لهذا أطلقوا هذه الاتهامات مبكرا".

وحددت حكومة كردستان الـ20 من شهر تشرين الاول المقبل موعدا لاجراء انتخابات اقليم كردستان في خامس مرسوم يصدر لتحديد موعد الانتخابات بعد تأجيلها 4 مرات.

وأصدر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء الماضي، مرسوماً اقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، ليكون هذا المرسوم الخامس بعد تأجيل الانتخابات 4 مرات.