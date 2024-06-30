مصرف امين العراق: لم نتمكن من زيادة رأسمالنا 

2024-06-30 11:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اعلن مصرف امين العراق، أنه لم يتمكن من زيادة رأس ماله بسبب عدم الاكتتاب عليه من قبل المستثمرين. وقال المصرف، إنه جرى الاكتتاب العام في زيادة رأسمال شركة مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي لدى مصرف الهدى، ولكن لم يتم الاكتتاب بالاسهم المطروحة البالغة 50 مليار دينار. وأضاف أنه الاكتتاب مدد بتاريخ 15 نيسان الماضي وانتهى بتاريخ 13 حزيران الحالي. وكان البنك المركزي طلب من المصارف بزيادة رأسمالها الى 400 مليار دينار.