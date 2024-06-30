العراق وايران يدرسان إمكانية النقل النهري بين الجانبين

2024-06-30 12:24:06 - المصدر: قناة الثامنة

بحثت الشركة العامة للنقل البحري مع الموانئ التابعة الى الجمهورية الأسلامية الإيرانية إمكانية تسيير رحلات نهرية بين الجانبين. وقالت وزارة النقل في بيان ان ان المدير العام للشركة العامة للنقل البحري رئيس المهندسين أحمد جاسم نعيم الأسدي استقبل وفدا رفيع المستوى من الموانئ التابعة الى الجمهورية الأسلامية في إيران وجرى اجتماعا موسعاً لدراسة النقل النهري بين الجانبين. وقال المدير العام، بحسب البيان " تم خلال لقائنا مع الوفد القادم من الجمهورية الإسلامية في إيران دراسة ومناقشة إمكانية تسيير رحلات نهرية بين الجانبين في الأيام المقبلة كما تم ايضا مناقشة الجوانب الفنية وكل ما من شأنه انجاح هذا المشروع ،انسجاماً مع