التوغلات التركية في ظل سكوت الدولة العراقية

2024-06-30 12:24:06 - المصدر: قناة الثامنة

ينشر الجيش التركي مزيدا من القوات والدبابات والمعدات العسكرية في إقليم كوردستان، دون ان تعلن الحكومة العراقية والبرلمان العراقي واقليم كوردستان عن أي موقف رسمي بخصوص هذه التوغلات. كثف الجيش التركي توغلاته في إقليم كوردستان، ويوم بعد يوم يقوم بنشر المزيد من القوات والأسلحة الحربية على اراضي إقليم كوردستان، بينما لم تعلن رئاسة الجمهورية والحكومة العراقية والبرلمان ومعظم الأحزاب السياسية العراقية حتى الآن عن أي موقف بشأن هذه التوغلات. وقال القيادي في تحالف النصر مجيد راشد لقناة الثامنة: "ان صمت وسكوت حكومة السوداني ورئاسة الجمهورية واقليم كوردستان بخصوص هذه التجاوزات على الأراضي العراقية، يثيران الاستغراب، ويجب على الحكومة العراقية ان