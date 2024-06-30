وزير العدل يعلن عن خطط لتوسيع البرامج التعليمية في المؤسسات الإصلاحية

2024-06-30 12:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلن وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد، عن خطط لتوسيع البرامج التعليمية في المؤسسات الإصلاحية، مشيرا الى ان ذلك يهدف لتغيير التاريخ الإجرامي للمذنب وإطلاحه ودمجه بالمجتمع.

وقال شواني، في كلمة له خلال انطلاق المؤتمر الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الإصلاحية، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): ان "وزارة العدل تتشرف بتنظيم مؤتمرها الأول للبرامج التعليمية في الأقسام والمدارس الإصلاحية"، مبيناً أن "هذه المناهج هدفها الإصلاح وتغيير التاريخ الإجرامي للمذنب ودمجه بالمجتمع".

وأضاف، أن "التعليم حق أساسي للإنسان وهو منصوص عليه بحقوق الإنسان، وعملاً بالمادة 34 من دستور العراق والمادة 17 حقاً للنزلاء بالتعليم، وجاء ذلك تنفيذاً للبرنامج الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأشار إلى، أن "التحالف بين وزارتي العدل والتعاليم العالي والجامعات الشريكة، ساهمت بدخول عدد من الطلبة للدراسة الجامعية المسائية سنة 2023/2024 "، مؤكداً "وجود خطط لتوسيع هذه المشاريع في جميع المؤسسات الإصلاحية في العراق".