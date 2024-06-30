خمس مواجهات في افتتاح الجولة الـ 36 من دوري نجوم العراق

2024-06-30 12:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تفتتح اليوم الأحد منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة دوري نجوم العراق لمحترفي كرة القدم بإقامة خمس مباريات أهمها مواجهة الطلبة وضيفه فريق القاسم التي سيحتضنها ملعب الشعب الدولي .

ويتطلع الطلبة إلى استغلال معنويات لاعبيه المرتفعة بعد الفوز الكبير الذي تحقق في الجولة الماضية على الكهرباء بثلاثية نظيفة من أجل تعزيز الرصيد بثلاث نقاط جديدة بغية الانتقال إلى موقع أقرب للمربع الذهبي، وفي المقابل سيحاول فريق القاسم تقديم أفضل ما لديه سعياً للخروج بنتيجة إيجابية تبعده أكثر عن مناطق الخطر.

وفي بقية اللقاءات، يستقبل ملعب الكوت مواجهة متذيل جدول الترتيب والهابط رسمياً إلى دوري المظاليــم نفط الوسط وضيفه زاخو الطامح لانتزاع المركز الرابع ومواصلة موسمه المميز بقيادة مدربه القطري طلال البلوشي.

ويحتضن ملعب الكرخ مباراة الحدود وضيفه الكهرباء، وتبدو مسألة تحقيق الفوز مهمة جداً بالنسبة للفريقين في إطار سعيهما لإنهاء الموسم ضمن الأندية العشرة الأولى للمسابقة، ويشد فريقا كربلاء وأمانة بغداد الرحال صوب مدينة السليمانية لخوض مواجهتهما هناك، فيما يستقبل نفط ميسان في ملعبه ضيفه الكرخ، ويأمل الأول مصالحة أنصاره بعد الخسارة القاسية أمام الميناء، بينما يبحث الكناري المنتشي بفوزه على نوروز عن فوز يؤمن به وبشكل رسمي البقاء بين الكبار في الموسم المقبل.