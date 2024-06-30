السوداني: نفخر اليوم بعدم وجود معتقل أو سجين رأي في العراق

2024-06-30 12:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن حكومته حرصت منذ تشكيلها على توفير النجاح لمهنة الصحافة، وعملت على توفير بيئة عمل آمنة للصحفيين العراقيين.

وقال السوداني في كلمة له القاها خلال الحفل المقام بالذكرى الـ 155 للعيد الوطني للصحافة العراقية، "إننا نفخر اليوم بعدم وجود معتقل أو سجين رأي صحفي".

وأضاف أن "هناك منصات تسيء إلى مهنية الصحافة، وتعمل على تسميم الأجواء وتضليل الرأي العام، مستغلةً فضاء الحرية، ومُلحقةً الضرر بالصحافة الحرّة المسؤولة، قبل ضررها على الدولة ومؤسساتها".

وتابع السوداني القول، إن "الصحافة المهنية الوطنية شريكنا الأساس في بناء الدولة، نستكشف من خلالها مكامن الخلل والفساد وسوء الإدارة، وتنقل هموم الناس".