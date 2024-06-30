جنايات واسط والبصرة تجريان محاكمة متهمين عبر برنامج الفيديو "كونفرنس"

2024-06-30 12:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أجرت محكمتا جنايات واسط والبصرة، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، محاكمة لعدد من المتهمين عبر برنامج الفيديو كونفرنس عن جرائم مختلفة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "هذه هي المحاكمة الأولى تجري في محكمتي جنايات واسط والبصرة، حيث أجريت المحاكمة الأولى في محكمة جنايات واسط من خلال هذه التقنية بحق متهمين مودعين في قسم إدارة النزلاء والموقوفين في العاصمة بغداد عن جريمتي سرقة مبالغ مالية ومواشي وتم الافراج عنهما".

وأضاف ان "المحاكمة الثانية فقد أجريت في محكمة جنايات البصرة بحق متهم مودع في سجن بغداد المركزي عن جريمة سرقة"، مبينة ان "المحكمتين استمعت إلى اقوال المتهمين بتوفر كافة الضمانات وحضور الادعاء العام والمحامي المنتدب".