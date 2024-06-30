الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته "كيلو غرام" من المواد المخدرة في ميسان

2024-06-30 12:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته "كيلو غرام" من المواد المخدرة في محافظة ميسان.

وقال الناطق باسم الداخلية، العميد مقداد ميري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعملية نوعية ومن خلال معلومات دقيقة وتفعيل الجهد الاستخباري، تمكنت مديرية مكافحة مخدرات ميسان من القبض على احد تجار المخدرات المهمين وبحوزته (كيلو غرام) من مادة الكريستال المخدرة".

وأضاف انه "جاءت عملية القبض ضمن محافظة ميسان بالاشتراك مع مديرية مكافحة مخدرات بغداد/ الكرخ"، مؤكدة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة 28 مخدرات".