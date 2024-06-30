تظاهرة في بعقوبة ترفع ثلاثة مطالب رئيسية

2024-06-30 12:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

تظاهر العشرات من الخريجين، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، امام مجلس محافظة ديالى رافعين ثلاثة مطالب رئيسية،

وقال عضو تنسيقية التظاهرة محمد علي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" العشرات من الخريجين خرجوا في تظاهرة سلمية امام مبنى محافظة ديالى وسط بعقوبة للمطالبة باطلاق الدرجات الوظيفية الـ7000 المخصصة للمحافظة وتطبيق مبدا الاستثناء أسوة ببقية المحافظات واعتماد الية مؤحدة تضمن التنافس في القبول".

واضاف ان" التظاهرة تاتي للتعبير عن حقوق مشروعة لافتا الى ان" مصير الدرجات مرتبط بتشكيل حكومة ديالى المحلية وتاخيرها تعني ضررًا بالغًا، داعيا رئاسة مجلس الوزراء إلى التدخل لحسم الخيارات القانونية".

واشار علي الى ان" الدرجات الـ7000 هي عقود مؤقتة ولكن نامل بان يتم تثبيتهم مع مرور الوقت لانهم يمثلون اضافة نوعية اخرى لمؤسسات الدولة".