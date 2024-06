2024-06-30 12:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أن يكون الطقس في مدينة الناصرية اليوم الاحد صحواً مع ارتفاع في درجات الحرارة، وستكون الرياح شمالية غربية إلى معتدلة السرعة. وبحسب توقعات الهيئة التي اطلعت عليها شبكة اخبار الناصرية ستصل درجة الحرارة العظمى في الناصرية اليوم إلى 48 درجة مئوية،...

The post طقس الناصرية اليوم صحو وشديد الحرارة مع رياح شمالية غربية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.