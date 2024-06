2024-06-30 12:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أكد مدير المنتوجات النفطية في ذي قار، مرتضى العسكري، عدم وجود أزمة وقود بنزين في الناصرية، وأن جميع محطات الوقود الحكومية تعمل بصورة طبيعية وعلى مدار 24 ساعة. وأوضح العسكري في تصريح لشبكة اخبار الناصرية أن بعض المحطات الأهلية يتم تجهيزها بالوقود بين يوم وآخر، إلا أن ذلك...

The post ذي قار: لا أزمة بنزين في الناصرية والمحطات الحكومية تعمل بشكل طبيعي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.