موعد إطلاق برنامج الفيزا الإلكترونية للعمالة الأجنبية في العراق

2024-06-30 12:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تطلق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مطلع الشهر المقبل، تطبيق برنامج الفيزا الإلكترونية للعمالة الأجنبية، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة نجم العقابي، أن وزارته شكلت فريقا مختصا لإكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق برنامج الفيزا الإلكترونية للعمالة الأجنبية مطلع شهر تموز المقبل، عبر الربط الشبكي بين النظام الإلكتروني للوزارة، وقاعدة بيانات الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء ومديرية الإقامة في وزارة الداخلية. وأشار إلى مساعي وزارته لتهيئة المستلزمات الضرورية، بما يضمن المحافظة على حقوق الجميع وفق القانون، لافتا إلى الاعتماد على آلية جديدة للتعامل مع العمالة الأجنبية الوافدة عبر برنامج الفيزا الإلكترونية، لكونه سيمكن الوزارة من حصر أعداد العمالة والسيطرة عليها عبر الشركات المرخصة بهذا الشأن، من خلال فريق مشترك من مديرية الإقامة ودائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل، مؤكدا أن هذا الإجراء سيسهم باختزال وتبسيط الإجراءات وتبادل المعلومات والبيانات مع الدوائر الحكومية وفق القوانين النافذة، ما سيشكل إنجازا وطنيا كبيرا في هذا الجانب، يضاهي بأهميته الإجراءات المعمول بها في الدول المتقدمة. ونوه العقابي بأن الإجراءات المذكورة تأتي لتطبيق خطة ومنهاج الحكومة لتصحيح موقف العمالة الأجنبية، وإبعاد غير القانونية والشرعية منها عن الأراضي العراقية، وفسح المجال أمام العمالة الوطنية وعدم هدر طاقاتها.