المندلاوي يجدد دعم مجلس النواب للإعلام عبر سن تشريعات توفر حصانة قانونية للعمل المهني

2024-06-30 13:00:03 - المصدر: واع

بغداد- واع – وسام الملا

دعا رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الاحد، الاسرة الصحفية للتمسك بأدوارهم النبيلة والسعي لتمتين العلاقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، فيما جدد دعم مجلس النواب للإعلام من خلال سن تشريعات توفر حصانة قانونية للعمل المهني.

وقال المندلاوي في كلمة له خلال حضوره احتفالية العيد الوطني للصحافة العراقية، حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاعلام والصحافة شريك رئيسي في تحقيق الامن والاستقرار السياسي والتقدم الذي يشهده بلدنا حاليا"، داعيا "الاسرة الصحفية للتمسك بأدوارهم النبيلة والسعي لتمتين العلاقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة".

وثمن المندلاوي "دور السلطة الرابعة في مساندة الدولة في مواجهتها للفساد والفكر الإرهابي والتطرف وآفة المخدرات"، مؤكدا "التطلع إلى جهد أكبر لإبعاد الفاسدين والمنتفعين والمحسوبين على مؤسسات الدولة والإعلام".

وجدد المندلاوي "دعم مجلس النواب للإعلام من خلال سن تشريعات توفر حصانة قانونية للعمل المهني وحق الحصول على المعلومة"، لافتا الى "ضرورة دعم حقوق ورعاية عوائل شهداء وجرحى الصحفيين العراقيين".

واكد ان "مجلس النواب يؤمن تماما بالشراكة مع الصحافة والإعلام في إنجاز المهام النيابية ودعم الأدوار التشريعية والرقابية للمجلس ولجانه وأعضائه".