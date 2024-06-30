دوري نجوم العراق.. خمس مواجهات اليوم بانطلاق الجولة الـ 36

2024-06-30 13:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشهد ملاعب اربع محافظات، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، انطلاق خمس مباريات ضمن الجولة الـ 36 لدوري نجوم العراق.

‏وتقام ثلاث مواجهات عند الساعة الخامسة عصرا، ‏حيث يواجه في المباراة الأولى فريق نفط الوسط ضيفه زاخو على ملعب الكوت الأولمبي، فيما يلتقي بنفس التوقيت فريق الحدود على ملعب الساحر احمد راضي نظيره الكهرباء

‏كما يلتقي فريق كربلاء على ملعب السليمانية وهو الملعب المفترض للفريق ضيفه امانة بغداد.

‏وعند الساعة السابعة والربع مساءً يستضيف فريق نفط ميسان علي ملعب ميسان الدولي ضيفة فريق الكرخ فيما يلتقي فريق الطلبة بنفس التوقيت على ملعب الشعب الدولي ضيفه فريق القاسم.



