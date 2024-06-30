دوري نجوم العراق.. خمس مواجهات اليوم بانطلاق الجولة الـ 36
2024-06-30 13:06:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
تشهد ملاعب اربع محافظات، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، انطلاق خمس مباريات ضمن الجولة الـ 36 لدوري نجوم العراق.
وتقام ثلاث مواجهات عند الساعة الخامسة عصرا، حيث يواجه في المباراة الأولى فريق نفط الوسط ضيفه زاخو على ملعب الكوت الأولمبي، فيما يلتقي بنفس التوقيت فريق الحدود على ملعب الساحر احمد راضي نظيره الكهرباء
كما يلتقي فريق كربلاء على ملعب السليمانية وهو الملعب المفترض للفريق ضيفه امانة بغداد.
وعند الساعة السابعة والربع مساءً يستضيف فريق نفط ميسان علي ملعب ميسان الدولي ضيفة فريق الكرخ فيما يلتقي فريق الطلبة بنفس التوقيت على ملعب الشعب الدولي ضيفه فريق القاسم.