2024-06-30 13:30:07 - المصدر: منصة إيشان

يلتقي منتخب شباب العراق في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم الأحد، نظيره اللبناني على أديم ملعبِ (نادي عكاظ) في مدينةِ الطائف السعودية في اختتام مبارياتِ مجموعته في بُطولةِ الديار العربية/ غرب آسيا لمنتخباتِ الشباب دون 19 عاماً. وأنهى منتخبنا استعداداته لمواجهة اليوم، ساعياً لتحقيق فوز أول في البطولة الإقليمية مع وفرة تهديفية كبيرة […]

ظهرت المقالة منتخب شباب العراق يلتقي لبنان على أمل خطف بطاقة التأهل في غرب آسيا أولاً على ايشان.