2024-06-30 13:30:07 - المصدر: منصة إيشان

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارة على بلدة حولا جنوبي لبنان، مستهدفا أحد المنازل الذي سبق وأن تم قصفه، حيث أشارت المعلومات الأولية إلى وقوع إصابات. وحسب مراسل قناة “الحرة”، فقد تم رصد تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق بلدتي جبشيت وحاروف. وكان الطيران الإسرائيلي قد خرق قبيل منتصف الليل جدار الصوت فوق غالبية […]

ظهرت المقالة الطيران الإسرائيلي يستهدف منزلاً جنوبي لبنان وأنباء عن وقوع إصابات أولاً على ايشان.