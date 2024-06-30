2024-06-30 13:30:07 - المصدر: منصة إيشان

حتى الآن يقتصر القتال بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، على تبادل الهجمات الحدودية، لكن التوتر ينذر باحتمالات تصعد في المواجهات، وفق خبراء، بالوصول إلى “نقطة اللاعودة” واندلاع حرب “حقيقية” شاملة. وقال رئيس الوزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، إن “المرحلة العنيفة من المعارك ضد حماس على وشك الانتهاء. هذا لا يعني أن الحرب على […]

ظهرت المقالة خبير لـ”إيشان”: احتمالات الحرب بين الكيان وحزب الله واردة.. سيشترك العراقي والحوثي أولاً على ايشان.