2024-06-30 13:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلن وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأحد، وجود 1342 دارساً في دوائر الإصلاح العراقية.

وقال الجبوري، في كلمة له خلال حفل انطلاق المؤتمر الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الإصلاحية برعاية وزير العدل، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المؤتمر يتمثل بتقديم المقترحات والآراء البناءة التي ترتقي بأهدافها التربوية، ومناقشة أحد أهم الملفات الحيوية التي طالما لعبت دوراً مهماً جداً في تثبيت ركائز التعاون".

وأضاف أن "التعاون بين وزارات التربية والعدل والتعليم العالي والبحث العلمي، أثمر عن منجزات تمثلت بافتتاح عدد من المدارس بجانب مناهج علمية رصينة".

ولفت إلى أن "عدد الدارسين في المؤسسات التربوية داخل دوائر الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث بلغ 1342 دارساً مقسماً الى مستويات".

وأكد "الشروع بإقامة ورش تعليم مهارات الحياكة في ذي قار وغيرها، وتنفيذ ورش في سجون نينوى وبغداد".

وأشار إلى "التنسيق مع وزير العدل لإدخال التعليم المهني والفنون الجميلة في هذا المجال"، داعياً إلى "تضافر الجهود للقضاء على محو الأمية في المجتمع العراقي".