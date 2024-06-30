رئيس هيئة الإعلام والاتصالات يمثل العراق في مؤتمر الجوال العالمي 2024

2024-06-30 13:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، عن مشاركة العراق بمؤتمر الجوال العالمي في الصين.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، مثل العراق في مؤتمر الجوال العالمي MWC Shanghai 2024، الذي انعقد في مدينة شانغهاي الصينية".

وأضاف أن "المؤتمر ناقش أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الاتصالات المتنقلة، وشهد مشاركة واسعة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الاتصالات، التي عرضت أحدث منتجاتها وحلولها في مركز شانغهاي الدولي الجديد للمعارض".

وتابع، أن "مشاركة العراق في هذا المؤتمر المهم تأتي تأكيداً على اهتمامه بتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، في مسعىً إلى الاستفادة من أحدث التقنيات والحلول المتاحة في العالم لتحسين البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتوفير خدمات عالية الجودة للمواطنين والشركات".

وأشار الى أن "العراق يهدف من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الاتصالات، وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الأخرى، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد".