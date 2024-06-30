الهجرة تتخذ إجراءات عاجلة لاستيعاب الأعداد الكبيرة للنازحين بدهوك الراغبين بالعودة الطوعية

2024-06-30 13:42:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاحد، عن حراك جديد بشأن النازحين في دهوك الراغبين بالعودة الطوعية.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "في الوقت الذي تستمر فيه الملاكات المتواجدة في فرع الوزارة بمحافظة دهوك بتسجيل الأسر النازحة التي ترغب بالعودة الطوعية إلى مناطق سكناها الأصلية، لاحظت الوزارة وجود إقبال هائل من قبل تلك الأسر على فرعنا في دهوك خلال اليومين الماضيين".

وتابع، ان "ملاكات الوزارة كانت تتمنى زيارة المخيمات وتسجيل الأسر الراغبة بالعودة دون تحميلها عناء الذهاب إلى فرع الوزارة وإرهاقها تحت أشعة الشمس، لكن قرارات سلطة الإقليم التي رفضت دخولها إلى المخيمات لتسجيل العوائل حالت دون ذلك".

وأكد، أن "الوزارة سوف تتخذ جملة من الإجراءات العاجلة خلال يومين لاستيعاب تلك الاعداد الكبيرة وإعلانها على موقع الوزارة والصفحات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي".

وفي هذا الصدد، "وجهت الوزيرة، الملاكات المتواجدة في فرع محافظة دهوك بوضع آلية سريعة وتسهيل الإجراءات أمام النازحين من خلال إضافة ساعات عمل مسائية (شفت مسائي) للسيطرة على تلك الأعداد وعدم تأخير معاملاتها، فضلا عن تعزيز الأعداد من كوادرنا في بقية المحافظات إلى فرع دهوك".