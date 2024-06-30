توضيح من رئيس اللجنة الأولمبية بشأن حل إدارة نادي الزوراء

2024-06-30 13:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، أن قرار حل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء تم اتخاذه بتصويت أعضاء المكتب التنفيذي بعيداً عن الشخصنة أو استهداف أي رمز رياضي في النادي .

وقال مفتن لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" اللجنة الأولمبية ملزمة بتطبيق القانون وقرارات مركز التسوية والتحكيم "، مبيناً أن" اللجنة باعتبارها رأس الهرم الرياضي، فيجب على الجميع احترامه والوقوف باحترام تام أمام قراراته لذا فإن هذا القرار لم يستهدف شخصاً معيناً بحد ذاته ".

وأضاف مفتن :أن " الأولمبية الوطنية لن تسمح بالمساس بنزاهة أعضائها أو تجاوز الحدود مع رأس الهرم الرياضي، وفي حال حدوث مثل هذه الحالات فإن القانون سيكون الرادع ".

وأوضح مفتن أن" حل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء جاء وفق القانون، حيث أثبتت اللجنة التحقيقية أن الانتخابات التي جرت عام 2022 لم تستوفِ الشكل القانوني حيث شهدت غياب ممثل اللجنة الأولمبية من دون مخاطبة اللجنة بكتاب رسمي والذي أدى الى حدوث خلل قانوني والمكتب التنفيذي صادق على توصيات اللجنة التحقيقية".

وتابع مفتن أنه" لم يتوصل الى اسم محدد لتولي رئاسة النادي، والبحث جارٍ عن رجل أعمال متمكن يدعم النادي وملزم بعقد رعاية رسمي يمكنه من تطوير الفريق واستقطاب لاعبين وكادر تدريبي جيد وتنظيم المعسكرات التدريبية ".