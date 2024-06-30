الهجرة تتخذ إجراءات عاجلة لاستيعاب العوائل النازحة الراغبة بالعودة الطوعية في دهوك

2024-06-30 13:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، اتخاذها إجراءات عاجلة لاستيعاب العوائل النازحة الراغبة بالعودة الطوعية في محافظة دهوك.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "في الوقت الذي تستمر فيه كوادرنا المتواجدة في فرع الوزارة بمحافظة دهوك بتسجيل الأسر النازحة التي ترغب بالعودة الطوعية إلى مناطق سكناها الأصلية، لاحظت الوزارة وجود إقبال هائل من قبل تلك الأسر على فرعنا في دهوك خلال اليومين الماضيين، الأمر الذي يسر الناظرين ويُريح قلوب جميع العراقيين بسبب ما عانته تلك العوائل خلال فترة النزوح وانتفاء الحاجة لوجود المخيمات".

واضافت أن "كوادر الوزارة كانت تتمنى زيارة المخيمات خيمة خيمة وتسجيل الأسر الراغبة بالعودة دون تحميلها عناء الذهاب إلى فرع الوزارة وإرهاقها تحت أشعة الشمس، لكن قرارات سلطة الإقليم التي رفضت دخولها إلى المخيمات لتسجيل العوائل حالت دون ذلك".

وتابعت الوزارة انها "سوف تتخذ جملة من الإجراءات العاجلة خلال يومين لاستيعاب تلك الاعداد الكبيرة وإعلانها على موقع الوزارة والصفحات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي".

ووجهت وزيرة الهجرة بحسب البيان، "كوادر الوزارة المتواجدة في فرع محافظة دهوك بوضع آلية سريعة وتسهيل الإجراءات أمام أهلنا النازحين من خلال إضافة ساعات عمل مسائية (شفت مسائي) للسيطرة على تلك الأعداد وعدم تأخير معاملاتها، فضلا عن تعزيز الأعداد من كوادرنا في بقية المحافظات إلى فرع دهوك".