تعمل بالطاقة الشمسية .. العراق وتوتال الفرنسية يوقعان عقدا لإنشاء محطة كهرباء في البصرة

2024-06-30 13:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وقع رئيس هيئة الاستثمار حيدر محمد مكية، اليوم الأحد، مع شركة توتال انيرجي الفرنسية، عقد مشروع إنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بسعة 1000 ميجا واط في البصرة. وذكر مكتب مكية في بيان، تلقته الاقتصاد نيوز، إن ‏رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية وقع الإجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع محطة كهرباء الطاقة الشمسية مع شركة توتال انيرجي الفرنسية بسعة 1000 ميجا واط في محافظة البصرة أرطاوي. وقال رئيس الهيئة خلال مراسم توقيع الإجازة الاستثمارية أن هذا المشروع يعتبر أول فرصة استثمارية لمنح محطة كهرباء بالطاقة الشمسية ضمن خطة الحكومة للتنوع في مصادر الطاقة المتجددة. وبين مكية أن هذا المشروع سيضيف هذه الطاقة من الطاقة الشمسية إلى الشبكة الوطنية.