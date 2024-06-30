رسميا.. أتلتيكو مدريد يتخلى عن 4 من نجومه

2024-06-30 14:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اعلن فريق أتلتيكو مدريد الاسباني، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، رحيل اربعة لاعبين عن صفوفه.

وقال النادي في بيان، عبر موقعه الإلكتروني: ان "اللاعبين ماريو هيرموسو و ممفيس ديباي وجابرييل باوليستا، سيبدأون مرحلة جديدة في مسيرتهم المهنية اعتبارا من الموسم المقبل".

وأضاف ان "المدافع المدريدي (هيرموسو) يغادر نادينا بعد 5 مواسم، خاض خلالها 174 مباراة رسمية وسجل 10 أهداف، متنقلا بين مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع، وكان جزءا أساسيا في تحقيق لقب الدوري 2020/21".

وتابع: "من جانبه، وصل المهاجم الهولندي (ديباي) إلى نادينا في يناير/ كانون الثاني 2023، وشارك كلاعب في أتلتيكو في 40 مباراة رسمية وسجل 13 هدفا، من بينها بعض الأهداف التي ستبقى دائما في ذاكرة الجماهير، مثل الهدف الذي سجله ضد إنتر في دور ال16 من دوري أبطال أوروبا الماضي، أو الهدف الرائع ضد غرناطة في الجولة الأولى من الليجا 2023/24".

واستكمل: "أخيرا، دعم البرازيلي (باوليستا) دفاعنا في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، وشارك في 5 مباريات، مقدما خبرته في غرفة الملابس خلال نهاية الموسم".

وواصل: "من أتلتيكو مدريد، نشكرهم على تفانيهم وجهودهم خلال فترة تواجدهم في فريقنا، ونتمنى لهم حظا سعيدا في مراحلهم المهنية والشخصية المقبلة".

وأتم البيان: "كذلك فيكتور ماتشين (فيتولو)، الذي لم يكن جزءا من قائمة الروخيبلانكوس خلال موسم 2023/24، أنهى علاقته التعاقدية مع نادينا في 30 يونيو/ حزيران، ونتمنى له أيضا حظا سعيدا في تحديه المقبل".

المصدر: وكالات



