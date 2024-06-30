2024-06-30 14:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتل العراق، المرتبة 19 بأرخص أسعار الوقود (البنزين) عالمياً لشهر حزيران حسب موقع global petrol prices الدولي، المختص بأسعار الوقود والطاقة الكهربائية.

وأظهر أحدث جدول للموقع، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العراق احتل المرتبة 19 بأرخص دول العالم بالبنزين من بين 170 دولة مدرجة بالجدول وبسعر 0.649 دولاراً للتر الواحد.

وبحسب جدول الموقع، فإن العراق جاء بعد إيران التي جاءت بالمرتبة الأولى بأرخص اسعار البنزين المباع محليا وبواقع 29 دولار للتر الواحد، تليها ليبيا ثانياً، ومن ثم فنزويلا، ومصر رابعا، ثم الجزائر، الكويت، أنغولا، تركمانستان، ماليزيا، نيجريا.

هذا وجاءت، كازخستان بالمرتبة 11، تلتها البحرين بالمرتبة 12، بوليفيا بالمرتبة 13، وقطر في المرتبة 14، واذربيجان في المرتبة 15،والسعودية في المرتبة 16، وعمان في المرتبة 17، وروسيا في المرتبة 18.

فيما تذيلت هونغ كونغ المرتبة الأخيرة بواقع 3.238 دولار للتر الواحد من البنزين، تليها موناكو بسعر 2.286 دولارات للتر الواحد.

ويبيع العراق البنزين العادي في محطات التعبئة من المصافي الموجودة لديه، فيما يستورد المحسن (عالي الاوكتين) من الخارج، لتغطية احتياجاته المحلية منها.